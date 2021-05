Marevivo “Energie rinnovabili unica via per la transizione ecologica” (Di venerdì 14 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Mai come in questi ultimi mesi si è parlato della necessità di una “transizione ecologica” che per essere vera non può prescindere dall'abbandono dei combustibili fossili a favore delle numerose alternative sostenibili e rinnovabili che il Pianeta ci mette a disposizione, come il vento, il sole e il mare. Questo il fil rouge della tre giorni di webinar organizzata da Marevivo per discutere degli aspetti relativi al ruolo delle Energie rinnovabili nel percorso della transizione energetica che il nostro Paese si deve impegnare ad affrontare, per scongiurare gli effetti del cambiamento climatico e ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030, come da accordo con l'UE.Coinvolti nell'iniziativa, rappresentanti di istituzioni, imprese, ricerca, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Mai come in questi ultimi mesi si è parlato della necessità di una “” che per essere vera non può prescindere dall'abbandono dei combustibili fossili a favore delle numerose alternative sostenibili eche il Pianeta ci mette a disposizione, come il vento, il sole e il mare. Questo il fil rouge della tre giorni di webinar organizzata daper discutere degli aspetti relativi al ruolo dellenel percorso dellaenergetica che il nostro Paese si deve impegnare ad affrontare, per scongiurare gli effetti del cambiamento climatico e ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030, come da accordo con l'UE.Coinvolti nell'iniziativa, rappresentanti di istituzioni, imprese, ricerca, ...

