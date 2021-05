L’emozione comunicativa di Viola De Matteo | tra espressività e materia

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 14 maggio 2021) Per alcuni artisti rientrare in un determinato stile pittorico sembra essere limitante per riuscire a liberare la propria vivacità espressiva, l’indole innata che li spinge a sperimentare costantemente nuovi linguaggi, mescolarli e dar vita alla modalitàpiù affine alle proprie corde senza appartenere a nessuna corrente predefinita. L’artista che scopriremo oggi ha effettuato quel tipo di percorso di crescita e di affrancamento dalle regole che le permette di narrare le proprie emozioni senza chiudersi all’interno di uno schema. Nel momento in cui si delinearono i movimenti pittorici della prima metà del Novecento ciò che sembrava essere un punto in comune tra tutti era sovvertire e distaccarsi dalle regole artistiche dominanti nei secoli precedenti per adeguarsi ai tempi moderni in cui tutto era in evoluzione e dunque richiedeva un inedito approccio al ...