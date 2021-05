(Di venerdì 14 maggio 2021)ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per gli smartphone dellaS10 con lediL'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : La serie Samsung Galaxy S10 riceve le patch di maggio con un’importante novità - spanzetta : SERVIZI DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE Samsung offre inoltre una serie di Servizi Professionali a completamento… - CouponOfferte : #12maggio ???OFFERTA AMAZON??? ?? Samsung TV QE65Q60TAUXZT Serie Q60T QLED Smart TV 65', con Alexa integrata, Ultra H… - ItaliaaTavola : Dal nuovo frigorifero modulare a una serie di prodotti dal design unico e personalizzabile, con caratteristiche fle… - wordsgettrapped : hanno tirato fuori cose come tutta la serie di hyyh letteralmente insuperabile e io onestamente di farmi piacere la… -

Ultime Notizie dalla rete : serie Samsung

Samsung Newsroom Italy

...00 ( 439,00 ) Offerte ancora disponibili Smart TV Sony A8 KE65A8 da 65 - OLED, 4K - 1.899,00 ( 2.699,00 )Galaxy S21 - 679,00 ( 879,00 ) Macchina per caffè Philips2200 EP2223/40 - 329,...Non poteva certo mancare ladeiGalaxy S10 tra quelle compatibili con l'aggiornamento di maggio. Da alcune ore a questa parte, infatti, i device lanciati sul mercato poco più di due anni fa hanno iniziato a ...Mediaworld festeggia i suoi 30 anni di attività con tantissime offerte tra cui nuovissimo OPPO Find X3 Lite e l'innovativo Samsung Galaxy Z Flip 5G a dei prezzi mai visti prima ...Le offerte dei “Solo per oggi” di Mediaworld mettono in risalto gli sconti su elettrodomestici e prodotti hi-tech. Tutti i dettagli nel nostro articolo!