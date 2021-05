Italia gialla? È comunque allarme ristoranti. Coldiretti: “180mila così restano ancora chiusi” (Di venerdì 14 maggio 2021) Da lunedì 15 maggio tutte le regioni Italiane, con l’incognita Valle d’Aosta, saranno gialle. Ci sarebbe da esultare, se non fosse per l’ennesimo allarma lanciato da Coldiretti: rimane infatti drammaticamente aperta la questione locali. La metà delle attività di ristorazione, circa 180mila realtà (con annessi posti di lavoro), dovranno tenere le saracinesche abbassate a causa della mancata disposizioni di spazi all’aperto.



Come spiega affarItaliani.it, riprendendo l’analisi di Coldiretti, “la riapertura all’interno di bar, ristoranti, pizzerie e agriturismi e lo spostamento del coprifuoco sono importanti per le imprese agroalimentari stremate da lunghi periodi di chiusura che hanno determinato un effetto a valanga sulla filiera con 1,1 milioni di tonnellate di cibi e di vini ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 14 maggio 2021) Da lunedì 15 maggio tutte le regionine, con l’incognita Valle d’Aosta, saranno gialle. Ci sarebbe da esultare, se non fosse per l’ennesimo allarma lanciato da: rimane infatti drammaticamente aperta la questione locali. La metà delle attività di ristorazione, circarealtà (con annessi posti di lavoro), dovranno tenere le saracinesche abbassate a causa della mancata disposizioni di spazi all’aperto.Come spiega affarni.it, riprendendo l’analisi di, “la riapertura all’interno di bar,, pizzerie e agriturismi e lo spostamento del coprifuoco sono importanti per le imprese agroalimentari stremate da lunghi periodi di chiusura che hanno determinato un effetto a valanga sulla filiera con 1,1 milioni di tonnellate di cibi e di vini ...

Advertising

TaniGian : RT @Corriere: ?? Tutta Italia in zona gialla tranne la Valle d'Aosta, che rimane arancione - Corriere : ?? Tutta Italia in zona gialla tranne la Valle d'Aosta, che rimane arancione - FirenzePost : Covid-19: cabina di regia, tutta italia gialla, solo Val d’Aosta arancione - UNDMofficial : New post: Colori Regioni 17 maggio, tutta Italia gialla tranne una regione - borsainside : Inizia la stagione delle #riaperture: ecco il calendario giorno per giorno -