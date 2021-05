Giordana Angi annuncia le due date live: ecco quando (Di venerdì 14 maggio 2021) Il progetto discografico è stato anticipato dal singolo e video “TUTTAPPOSTO” featuring Loredana Bertè. Uscirà domani 14 maggio il nuovo album di Giordana Angi Mi Muovo (Virgin Records), un disco nato per spostarsi verso nuovi orizzonti e abbracciare l’idea di un cambiamento continuo. Ad accompagnare questa nuova release, l’annuncio di due date live prodotte da Vivo Concerti previste per il prossimo dicembre: il 16 dicembre 2021 arriverà al Fabrique di Milano e il 19 dicembre 2021 all’Atlantico di Roma. Il progetto discografico è stato anticipato dal singolo e video “TUTTAPPOSTO” featuring Loredana Bertè. Il brano è prodotto da ZEF e mixato da Robert Orton, vincitore di tre Grammy Awards e già dietro a progetti di superstar internazionali quali Lady Gaga, Ellie Goulding e Lana del Rey. I biglietti per le ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Il progetto discografico è stato anticipato dal singolo e video “TUTTAPPOSTO” featuring Loredana Bertè. Uscirà domani 14 maggio il nuovo album diMi Muovo (Virgin Records), un disco nato per spostarsi verso nuovi orizzonti e abbracciare l’idea di un cambiamento continuo. Ad accompagnare questa nuova release, l’annuncio di dueprodotte da Vivo Concerti previste per il prossimo dicembre: il 16 dicembre 2021 arriverà al Fabrique di Milano e il 19 dicembre 2021 all’Atlantico di Roma. Il progetto discografico è stato anticipato dal singolo e video “TUTTAPPOSTO” featuring Loredana Bertè. Il brano è prodotto da ZEF e mixato da Robert Orton, vincitore di tre Grammy Awards e già dietro a progetti di superstar internazionali quali Lady Gaga, Ellie Goulding e Lana del Rey. I biglietti per le ...

MattiaBriga : “Chiama il Mio Nome” Feat. Giordana Angi Fuori stanotte a mezzanotte - Marchiemanuela1 : RT @400proiettili_: giordana angi. hai fatto parlare la musica, hai creato qualcosa di incredibile, non ci sono parole per descriverlo. mi… - DietrolaNotizia : Giordana Angi, esce oggi il nuovo disco della cantautrice - RoccaIsola : RT @prakourt: Giordana Angi è avanti anni luce spiace per gli altri #MiMuovo - laurenhugme_ : RT @mimuovoperme: Giordana Angi e il rosa, dono dell’universo??? -