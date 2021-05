Fiorentina, Commisso alla città: "Se i fiorentini portano i soldi vendo la squadra" (Di venerdì 14 maggio 2021) "Che allenatore voglio? Uno che vince". Parla chiaro e taglia corto il presidente Commisso sulla domanda più scomoda nella conferenza stampa in cui ha parlato alla città. Molte delle domande dei ... Leggi su lanazione (Di venerdì 14 maggio 2021) "Che allenatore voglio? Uno che vince". Parla chiaro e taglia corto il presidentesulla domanda più scomoda nella conferenza stampa in cui ha parlato. Molte delle domande dei ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Commisso: 'Metto in vendita la Fiorentina, costa 335 milioni. Ma offerta entro 10 giorni...' - tancredipalmeri : Commisso: “Vi è venuta la diarrea a voi a Firenze che c’era il rischio di retrocedere?! Avevate paura voi giornali… - tancredipalmeri : Commisso in conferenza stampa: “Ma vi sembra normale mi descrivano come “Rocco il terrone”, “Lo zio d’America”, “R… - FedericZambelli : RT @GabTascioni: Commisso conclude la conferenza stampa insegnando ai giornalisti che si può e si deve criticare un giornalista quando scri… - Angelo_Z93 : RT @GabTascioni: Commisso conclude la conferenza stampa insegnando ai giornalisti che si può e si deve criticare un giornalista quando scri… -