Figliuolo: "Da lunedì si potranno prenotare i 40enni" (Di venerdì 14 maggio 2021) Figliuolo prevede che entro luglio il 60% della popolazione avrà ricevuto il vaccino anti Covid: a giugno partiranno le somministrazioni in azienda. Covid, Figliuolo: “Entro luglio vaccinato il 60% degli italiani” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 14 maggio 2021)prevede che entro luglio il 60% della popolazione avrà ricevuto il vaccino anti Covid: a giugno partiranno le somministrazioni in azienda. Covid,: “Entro luglio vaccinato il 60% degli italiani” su Notizie.it.

Advertising

HuffPostItalia : Vaccini, Figliuolo: 'Da lunedì prenotazioni anche per quarantenni' - twitwi002 : RT @GiovaQuez: Figliuolo: 'Da lunedì iniziamo le prenotazioni degli over 40, adesso gli ultra 80enni sono in sicurezza, gli over 70 sono al… - ilariadituccio : RT @IlContiAndrea: Da lunedì 17 maggio si aprono le prenotazioni per il #vaccino anti #Covid per gli #over40. È quanto ha annunciato alle R… - fabiotempoMi : RT @LaVeritaWeb: L'Ema dà l'ok ai 42 giorni tra le dosi. Le Regioni: «Diteci cosa dobbiamo fare». Fdi denuncia: «Fermi da sei mesi i test d… - Notiziedi_it : Figliuolo alle Regioni: da lunedì anche i 40enni potranno prenotare il vaccino -