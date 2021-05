Ecco come Google Chrome vuole mandare in pensione i menu a cascata (Di venerdì 14 maggio 2021) Con la versione 90 di Google Chrome il colosso di Mountain View facilita la scelta degli elementi dai menu a cascata L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 14 maggio 2021) Con la versione 90 diil colosso di Mountain View facilita la scelta degli elementi daiL'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

borghi_claudio : Come da vostra richiesta ecco i nomi dei Senatori che non hanno votato per l'obbligo vaccinale per il personale san… - beppe_grillo : Cosa sono le #ComunitàEnergetiche e come funzionano? Come possono cambiare il nostro ambiente e la nostra vita? Ecc… - virginiaraggi : Guardate le foto, ecco come sarà il nuovo mercato dell’Alberone, nel quartiere Appio Latino. Nei giorni scorsi abbi… - LuisaCipriani2 : RT @P_Napolitano_: @ReginaNera6 Praticamente nel caso di una persone che sì sottopongono al tampone di controllo risultando positivo per i… - alycecappellaio : RT @_Arimoon88: Una disattenzione dopo l'altra, ecco come si perdono le persone -