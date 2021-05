Draghi: lo Stato investa sulle donne e sulla possibilità di avere figli (Di venerdì 14 maggio 2021) 'La consapevolezza dell'importanza di avere figli è un prodotto del miglioramento della condizione della donna, e non antitetico alla sua emancipazione. Lo Stato deve dunque accompagnare questa nuova ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 14 maggio 2021) 'La consapevolezza dell'importanza diè un prodotto del miglioramento della condizione della donna, e non antitetico alla sua emancipazione. Lodeve dunque accompagnare questa nuova ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Mario Draghi fa il 'volontario' per lo Stato e rinuncia allo stipendio da premier #mariodraghi… - ernestocarbone : Elisabetta Belloni nuovo Capo del DIS. Un vero servitore sello Stato. Un’altra ottima scelta del governo Draghi. - matteorenzi : Aver tolto Conte per mettere Draghi è stato un servizio al Paese. Parlino pure delle mie conferenze all’estero se n… - g_zerbato : RT @laperlaneranera: Lo #SPREAD sali a 586 grazie alla nomina di #DRAGHI Presidente della BCE che intenzionalmente non acquistò Titoli di S… - AnnaMar74773335 : RT @ElioLannutti: In-Chiné: Governo di San Draghi, dei miracoli (mancati) e dei miracolati, genuflesso ai conflitti di interessi di alcuni… -