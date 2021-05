Da lunedì tutta Italia sarà gialla, tranne la Valle d’Aosta che resta arancione. Iss: “L’epidemia non si espande. Progressiva decrescita, lenta e continua” (Di venerdì 14 maggio 2021) Da lunedì tutta Italia sarà gialla, tranne la Valle d’Aosta che resta arancione. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà questa sera una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 17 maggio. Le ultime due Regioni a passare in area gialla saranno la Sicilia e la Sardegna. “L’Rt attuale a 0,86 rispetto allo 0,89 della scorsa settimana – ha detto il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro durante la conferenza stampa settimanale al Ministero della Salute (qui il video) -, l’intervallo di confidenza è sotto l’1. L’epidemia non si espande, quasi tutte le regioni sono sotto 1. I dati parlando di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 14 maggio 2021) Dalache. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà questa sera una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 17 maggio. Le ultime due Regioni a passare in areasaranno la Sicilia e la Sardegna. “L’Rt attuale a 0,86 rispetto allo 0,89 della scorsa settimana – ha detto il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro durante la conferenza stampa settimanale al Ministero della Salute (qui il video) -, l’intervallo di confidenza è sotto l’1.non si, quasi tutte le regioni sono sotto 1. I dati parlando di ...

