Contributi artigiani e commercianti, prorogata la scadenza dei versamenti (Di venerdì 14 maggio 2021) La scadenza per i versamenti dei Contributi INPS per artigiani e commercianti è stata prorogata ulteriormente: la nuova data L'INPS ha reso nota la proroga della scadenza per il pagamenti dei Contributi previdenziali ed assistenziali per artigiani ed esercenti di attività commerciali. Si passa dunque dal 17 maggio 2021 al 20 agosto 2021 al pagamento L'articolo proviene da Inews.it.

bizcommunityit : Proroga contributi INPS artigiani e commercianti: slitta al 20 agosto la rata del 17 maggio 2021 #scadenzefiscali - positanonews : #Copertina #Cronaca Inps, ok allo slittamento dei contributi per artigiani ed esercenti attività commerciali - sole24ore : Artigiani e commercianti, stop alla prima rata dei contributi sul minimale - avatar1dory : RT @INPS_it: #InpsComunica Differito al 20 agosto 2021 il termine di pagamento della rata dei contributi dovuti da #artigiani e #commercian… - Stupormundi66 : RT @sole24ore: ??Rinviata al 20 agosto la scadenza della prima rata dovuta all’Inps. Decisione necessaria perché non è ancora operativo lo s… -