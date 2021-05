Christian perde le gambe dopo un incidente in scooter: la raccolta fondi degli amici per regalargli una nuova vita (Di venerdì 14 maggio 2021) L’incidente ha portato via le gambe a Christian, 22enne alla guida del suo scooter è bastato perdere il controllo per un istante e schiantarsi contro un marciapiede. Gli amici però non l’hanno mai lasciato solo e hanno deciso di donargli una nuova vita, una seconda possibilità lanciando una raccolta fondi. Il drammatico incidente di Christian L’incidente è avvenuto a Livorno, la sera di mercoledì 12 maggio. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente ma, per salvare la vita a Christian, è stato necessario procedere all’amputazione di entrambe le gambe. Nella tragedia, gli amici di una ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 14 maggio 2021) L’ha portato via le, 22enne alla guida del suoè bastatore il controllo per un istante e schiantarsi contro un marciapiede. Gliperò non l’hanno mai lasciato solo e hanno deciso di donargli una, una seconda possibilità lanciando una. Il drammaticodiL’è avvenuto a Livorno, la sera di mercoledì 12 maggio. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente ma, per salvare la, è stato necessario procedere all’amputazione di entrambe le. Nella tragedia, glidi una ...

Advertising

Davide70405052 : RT @Corriere: Giovane canoista perde le gambe in un incidente. Colletta degli amici: deve tornare a camminare - Corriere : Giovane canoista perde le gambe in un incidente. Colletta degli amici: deve tornare a camminare - avv_procopio : RT @Corriere: Giovane canoista perde le gambe in un incidente. Colletta degli amici: deve tornare a c... - SouzaEluam : RT @Corriere: Giovane canoista perde le gambe in un incidente. Colletta degli amici: deve tornare a c... - Corriere : Giovane canoista perde le gambe in un incidente. Colletta degli amici: deve tornare a c... -