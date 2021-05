Barbara D’Urso, lo scivolone sul cantante scomparso: in studio cala il gelo (Di venerdì 14 maggio 2021) Gaffe in studio per Barbara D’Urso che ieri a Pomeriggio Cinque ha regalato al pubblico con una figuraccia, di cosa si tratta. Barbara D’Urso fa compagnia agli italiani ogni giorno… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 14 maggio 2021) Gaffe inperche ieri a Pomeriggio Cinque ha regalato al pubblico con una figuraccia, di cosa si tratta.fa compagnia agli italiani ogni giorno… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

infoitcultura : Barbara D’Urso, gaffe su Little Tony: imbarazzo in tv - giancarlofelic1 : RT @_DAGOSPIA_: BARBARA D'URSO FA GLI AUGURI DI BUON COMPLEANNO A LITTLE TONY, CHE E' MORTO NEL 2013... - infoitcultura : Barbara D'Urso furiosa contro Diletta Leotta: il duro sfogo della conduttrice - Ivana8010 : Ma Barbara D'Urso riuscirà prima della fine della serie a capire che si dice #DayDreamer e non 'the' #DayDreamer ?? ??????? - PaoloX68 : RT @_DAGOSPIA_: BARBARA D'URSO FA GLI AUGURI DI BUON COMPLEANNO A LITTLE TONY, CHE E' MORTO NEL 2013... -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D'Urso: paparazzata da Oggi con la sua nuova fiamma. Ecco chi è TorreSette