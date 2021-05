AstraZeneca | nuovi casi di trombosi | tutti uomini e con più di 60 anni

(Di venerdì 14 maggio 2021) Registratidiin Australia in seguito alla somministrazione del vaccino anti Covid di. Il Paese, ora, punta su Moderna. Il Ministero della Salute informa che itotali – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 7567 unità. nelle ultime ventiquattro ore 182 morti. Totale persone vaccinate: 8.079.257.: L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

ladyrosmarino : RT @LaNotiziaTweet: - dcalpirela : RT @Stefano_Re: Vaccino Sputnik: “efficacia quasi 100% e reazioni avverse quasi zero”. Da SanMarino i primi studi eseguiti con l'Universit… - infoiteconomia : AstraZeneca, nuovi casi di trombosi registrati in Australia (e arrivano le dosi di Moderna) - MInghingolo : RT @Stefano_Re: Vaccino Sputnik: “efficacia quasi 100% e reazioni avverse quasi zero”. Da SanMarino i primi studi eseguiti con l'Universit… - QAin51404808 : RT @Stefano_Re: Vaccino Sputnik: “efficacia quasi 100% e reazioni avverse quasi zero”. Da SanMarino i primi studi eseguiti con l'Universit… -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca nuovi

Ieri sono stati scoperti infatti 8.085casi a fronte di 287.026 tamponi analizzati. Il dato ... FONTANA SU DOSI EXTRAIntanto le regioni continuano a discutere della possibilità di ......aggiornati alle 16 " sono state somministrate 14102 dosi di Pfizer e Moderna e 3642 di-... Sono 138 icasi di contagio da coronavirus registrati dall'odierno bollettino Alisa/Regione ...Al momento in Italia l’uso del vaccino anti Covid AstraZeneca è consigliato solo a chi ha più di 60 anni, sebbene non ci siano elementi per scoraggiare ...Oggi su oltre 32mila test, si registrano 706 nuovi casi positivi (+52), 10 i decessi (-11), 1100 i guariti, 1599 ricoverati (+10), 231 le terapie intensive (-2) ...