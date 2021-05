Alla Caritas Diocesana di Aversa le “piante della memoria” per Valerio Taglione (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Si concluderanno domani, sabato 15 maggio Alla Caritas Diocesana di Aversa (Caserta), con l’inaugurazione del “giardino della memoria parlante”, le iniziative organizzate per commemorare Valerio Taglione, fondatore ed ex coordinatore del Comitato don Diana, promotore e anima di tutte le iniziative anticamorra tenutesi a Casal di Principe e nel Casertano, morto l’otto maggio del 2020, a 51 anni, in seguito ad una lunga e grave malattia. Nel giardino verranno seminate delle piante, ognuna in memoria di una vittima di mafia, della quale si potrà leggere la storia scannerizzando il “qr code” presente accanto ad ogni piantina. L’evento, a cura ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Si concluderanno domani, sabato 15 maggiodi(Caserta), con l’inaugurazione del “giardinoparlante”, le iniziative organizzate per commemorare, fondatore ed ex coordinatore del Comitato don Diana, promotore e anima di tutte le iniziative anticamorra tenutesi a Casal di Principe e nel Casertano, morto l’otto maggio del 2020, a 51 anni, in seguito ad una lunga e grave malattia. Nel giardino verranno seminate delle, ognuna indi una vittima di mafia,quale si potrà leggere la storia scannerizzando il “qr code” presente accanto ad ogni piantina. L’evento, a cura ...

