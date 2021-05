73 anni di Israele e non gli è andato bene un presidente (Di venerdì 14 maggio 2021) Israele ha 73 anni. Altro ripassino. Nel 1948 Ben Gurion fu il primo, non andava bene. Moshe Sharett nemmeno: del Mapai pure lui. Levi Eshkol in coalizione con i laburisti. Al diavolo Eshkol. Golda Meir, laburista, donna e progressista. Pessima. Yitzhak Rabin, ottimo da morto, però bollato in vita come guerrafondaio (era il 1974). Toccò a Begin, Likud, destra: manco fosse stato il diavolo. Di Shamir, nemmeno a parlarne. Altri tre anni con Rabin. E niente. Dopo Rabin, Shimon Peres, socialista. Lo maledissero. Trentasei mesi di Netanyahu: praticamente un nazista. Ehud Barak, altro socialista, offrì ad Arafat il 98 per cento della Cisgiordania, Gaza, più il settore arabo di Gerusalemme come capitale di un nuovo stato palestinese. Partì l’intifada. Sharon, già battezzato il porco, cedette Gaza senza contropartite. Volarono ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 14 maggio 2021)ha 73. Altro ripassino. Nel 1948 Ben Gurion fu il primo, non andava. Moshe Sharett nemmeno: del Mapai pure lui. Levi Eshkol in coalizione con i laburisti. Al diavolo Eshkol. Golda Meir, laburista, donna e progressista. Pessima. Yitzhak Rabin, ottimo da morto, però bollato in vita come guerrafondaio (era il 1974). Toccò a Begin, Likud, destra: manco fosse stato il diavolo. Di Shamir, nemmeno a parlarne. Altri trecon Rabin. E niente. Dopo Rabin, Shimon Peres, socialista. Lo maledissero. Trentasei mesi di Netanyahu: praticamente un nazista. Ehud Barak, altro socialista, offrì ad Arafat il 98 per cento della Cisgiordania, Gaza, più il settore arabo di Gerusalemme come capitale di un nuovo stato palestinese. Partì l’intifada. Sharon, già battezzato il porco, cedette Gaza senza contropartite. Volarono ...

Advertising

fanpage : “Da anni Israele occupa illegalmente le terre dei palestinesi e sottopone a continue e quotidiane umiliazioni quel… - rubio_chef : Non vi sembra strano che in 73 anni di misera e dannosa vita, lo stato illegale teocratico di occupazione e aparthe… - LegaSalvini : #Netanyahu: “Vorrei inviare le mie più sentite condoglianze, a nome di tutti i cittadini di Israele, alla famiglia… - avvocatorinaldi : #pallywood in azione pubblicano foto che circolano da anni attribuendo la responsabilità ad #Israele #Israel… - PawsPhill : RT @gadlernertweet: Lo sfratto di 4 case abitate da palestinesi nel quartiere #SheikhJarrah a #Gerusalemme giustificato come restituzione p… -