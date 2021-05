Verbali di Amara, il pm Storari mercoledì a Brescia per essere interrogato dopo trasferimento dell’inchiesta da Roma (Di giovedì 13 maggio 2021) L’inchiesta, per rivelazione di segreto d’ufficio, per l’intricato caso dei Verbali di Piero Amara, è stata trasferita a Brescia ed è per questo è atteso mercoledì prossimo nella città lombarda il pm di Milano Paolo Storari per rispondere alle domande dei pm Bresciani competenti a indagare sulle toghe milanesi. Storari ha consegnato a Piercamillo Davigo, ex consigliere del Csm, quei Verbali perché riteneva che il procuratore di Milano, Francesco Greco, non gli permettesse di indagare e che le dichiarazioni dell’ex legale esterno di Eni, già condannato per corruzione in atti giudiziari, andassero verificate. Amara a partire da dicembre 2019 ha raccontato ai pm di Milano l’esistenza di una fantomatica loggia di cui farebbero parte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) L’inchiesta, per rivelazione di segreto d’ufficio, per l’intricato caso deidi Piero, è stata trasferita aed è per questo è attesoprossimo nella città lombarda il pm di Milano Paoloper rispondere alle domande dei pmni competenti a indagare sulle toghe milanesi.ha consegnato a Piercamillo Davigo, ex consigliere del Csm, queiperché riteneva che il procuratore di Milano, Francesco Greco, non gli permettesse di indagare e che le dichiarazioni dell’ex legale esterno di Eni, già condannato per corruzione in atti giudiziari, andassero verificate.a partire da dicembre 2019 ha raccontato ai pm di Milano l’esistenza di una fantomatica loggia di cui farebbero parte ...

