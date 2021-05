Vaccini nelle Regioni tra luci e ombre, Figliuolo promette "spallata" a giugno (Di giovedì 13 maggio 2021) AGI - luci e ombre nelle somministrazioni di vaccino nelle varie Regioni d'Italia arrivate ormai quasi a 18 milioni. Se Lombardia, Lazio e Veneto, tra le altre, viaggiano 'a gonfie vele', altre come Sicilia e Sardegna segnano il passo. Rassicura però il generale Francesco Paolo Figliuolo: “a maggio avremo circa 17 milioni di dosi, una media di oltre 450 mila al giorno con punte di oltre 500 mila. Ma maggio sarà un mese di transizione, giugno deve essere il mese della svolta dove dare la spallata definitiva e lasciarci indietro il periodo peggiore”. “La campagna - ha insistito - va avanti e dobbiamo arrivare all'immunita' di gregge e sono sicuro che ci arriveremo nei tempi previsti. Se gli arrivi di vaccino a giugno saranno coerenti ... Leggi su agi (Di giovedì 13 maggio 2021) AGI -somministrazioni di vaccinovaried'Italia arrivate ormai quasi a 18 milioni. Se Lombardia, Lazio e Veneto, tra le altre, viaggiano 'a gonfie vele', altre come Sicilia e Sardegna segnano il passo. Rassicura però il generale Francesco Paolo: “a maggio avremo circa 17 milioni di dosi, una media di oltre 450 mila al giorno con punte di oltre 500 mila. Ma maggio sarà un mese di transizione,deve essere il mese della svolta dove dare ladefinitiva e lasciarci indietro il periodo peggiore”. “La campagna - ha insistito - va avanti e dobbiamo arrivare all'immunita' di gregge e sono sicuro che ci arriveremo nei tempi previsti. Se gli arrivi di vaccino asaranno coerenti ...

