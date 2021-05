Traffico Roma del 13-05-2021 ore 14:30 (Di giovedì 13 maggio 2021) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverde Roma audio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 maggio 2021) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Advertising

CarloCalenda : Oggi a La Rustica, quartiere storico di Roma a cavallo tra 3 Municipi e questo complica gli interventi. Mancano ser… - simonebaldelli : In molte grandi città le carreggiate, per un motivo o per un altro, si restringono ogni giorno di più. Questo prob… - LuceverdeRadio : ??? #Treni Linea Roma - Velletri ? Il traffico è sospeso tra Lanuvio e Velletri per lavori di manutenzione straord… - LuceverdeRoma : ????#Treni Linea Roma - Velletri ? Il traffico è sospeso tra Lanuvio e Velletri per lavori di manutenzione straordi… - Frances57088586 : #Draghi....presidente per favore puoi commissionare roma alla scadenza naturale del mandato della raggi? Roma non p… -