Striscia la Notizia, gli ascolti scendono e toccano il 12.8% di share (Di giovedì 13 maggio 2021) Da qualche tempo, gli ascolti tv non stanno premiando Striscia la Notizia, il tg satirico condotto da Gerry Scotti e Michelle Hunziker che è di recente stato travolto dalle polemiche a causa del servizio in cui compariva la "N word" e dell'imitazione del popolo cinese imitando i caratteristici occhi a mandorla. Comunque sia, l'access prime time, e cioè il preserale che apre la strada al piatto forte della prima serata, registra una situazione negativa per quanto riguarda gli ascolti di Striscia la Notizia. La puntata di ieri sera, infatti, ha registrato un ascolto medio di appena 3,3 milioni di spettatori pari al 12,80% di share. Il programma di Antonio Ricci è stato nettamente superato dal game show I soliti Ignoti di Amadeus, che nella stessa fascia oraria su ...

