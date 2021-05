Roma | cuoca stuprata a scuola | ecco gli aggiornamenti sulle indagini

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 13 maggio 2021) Una, nel quartiere Torrino di, è letteralmente sotto choc dopo una rapina ed una violenza avvenuta nel corso della mattinata dell’altro ieri. Siamo nell’Istituto Santa Chiara di via Caterina Troiani, un edificio che ospita bambini dellamaterna, elementari e delle medie; un grande complesso circondato da un parco dove un uomo, alle 9 del mattino circa, è riuscito ad intrufolarsi. Leggi anche:. Si masturba e tenta di violentare una donna, ma lei è un carabiniere in borghese: arrestato il maniaco della metro Torrino sotto choc: violenza e furto in unaIl malvivente, una volta dentro, ha preso di mira una dipendente: unache lavora nella sala mensa. Si è avvicinato alla donna e, dopo averla rapina, l’ha rinchiusa in uno stanzino assieme a lui. L’uomo ...