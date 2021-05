Ragazza vaccinata con 4 dosi di Pfizer per errore | arriva la brutta notizia | “Sette litri d’acqua al giorno non bastano”

(Di giovedì 13 maggio 2021) E' disidratata la tirocinante cui è stata somministrata peruna dose massiccia di. Labevedi acqua alma continua a non essere sufficientemente idratata. Questo quanto riporta il Corriere della Sera. Si potrebbe trattare di uno degli effetti dell'inoculazione extra che le è stata fatta all'ospedale Noa di Massa qualchefa. Ma l'ultima parola spetta agli esperti. Leerano sei secondo il referto iniziale, quattro secondo la struttura sanitaria dopo ulteriori accertamenti. La studentessa universitaria di 23 anni adesso è stata presa in cura privatamente dal professor Fabrizio Pregliasco, noto virologo, docente all’università di Milano e direttore dell’Irccs di Milano. La ...

... previsto con questo vaccino? " Direi di no ", osserva il medico che comunque si aspetta di trovare livelli di anticorpi "più alti" nel sangue della. ...Per questo, la famiglia dellaha deciso di procedere con gli accertamenti, a partire dai test della glicemia. Il medico di famiglia " ha raccontato inoltre " si è messo in contatto con l'...La giovane di 23 anni, tirocinante in psicologia all'Asl Toscana nord ovest che nello scorso fine settimana ha ricevuto quattro dosi di vaccino Pfizer ...Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano, a Fanpage.it commenta il caso di Virginia, la studentessa di 23 anni di Massa Carrara a cui sono state somministrate erroneament ...