"Partecipazione di laurea". Truffa all'Eredità? Bufera su Flavio Insinna, come si sbarazza della campionessa (Di giovedì 13 maggio 2021) Si torna nello studio de L'Eredità, il programma condotto da Flavio Insinna su Rai 1, il quiz pre-serale campionissimo in termini di share. Si torna alla puntata di ieri sera, mercoledì 12 maggio, puntata che si è chiusa con polemica del pubblico "twittante". Siamo alla Ghigliottina, il gioco finale in cui si può vincere il montepremi. Ad arrivare alla finalissima, dopo il Triello, è Cristina. Per lei un super-tesoretto potenziale, di 250mila euro, che però dopo i tagli scende a 31.250 euro, una cifra comunque consistente. Eccoci dunque alle parole-indizio date a Cristina: impresa, riti, laurea, diretta, amichevole. La neo-campionessa scrive sul cartoncino la sua risposta: "Presa". Ma è ovviamente sbagliata. Insinna, dunque, offre la soluzione del giallo: "La parola esatta ...

LorenziAndrea2 : Partecipazione?! Mannaggia la pupazza... ma se ci ho la 3a media! Che ne so di feste di laurea? Cari, carissimi, di… - mik1331 : #leredita Partecipazione laurea????????????? Ma che state a dire - larevenante26 : Mah, io alla laurea non ho mandato nessuna partecipazione ??????? #leredità - Atrebor78 : Partecipazione di laurea... mah!!! #leredita - maizitta_ : “Partecipazione per la festa di laurea” non si può sentire #leredità -