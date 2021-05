Nuoto di fondo, Rachele Bruni: “Contenta per il podio, punto fortemente alle Olimpiadi di Tokyo” (Di giovedì 13 maggio 2021) Un nuovo podio è arrivato per l’Italia oggi dalle acque libere nel Nuoto di fondo agli Europei 2021 di Budapest (Ungheria). Nel lago Lupa, infatti, Rachele Bruni ha ottenuto il bronzo nella 10 km al termine di una gara molto tirata e decisasi allo sprint con il successo dell’olandese Sharon van Rouwendaal, già oro nella 5 km di ieri e campionessa olimpica a Rio di questa distanza. La toscana è stata abile a conquistare una medaglia con grande determinazione, visto che le prime due posizioni erano al di fuori della sua portata. L’argento è andato alla padrona di casa Anna Olasz: “E’ stata una vera lotta perché con la muta non si sa mai chi può partire. Immaginavo che van Rouwendaal provasse a sganciarsi per prima, ho provato a seguirla, ma la spagnola Ruiz Bravo mi ha combattuto molto, ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) Un nuovoè arrivato per l’Italia oggi dacque libere neldiagli Europei 2021 di Budapest (Ungheria). Nel lago Lupa, infatti,ha ottenuto il bronzo nella 10 km al termine di una gara molto tirata e decisasi allo sprint con il successo dell’olandese Sharon van Rouwendaal, già oro nella 5 km di ieri e campionessa olimpica a Rio di questa distanza. La toscana è stata abile a conquistare una medaglia con grande determinazione, visto che le prime due posizioni erano al di fuori della sua portata. L’argento è andato alla padrona di casa Anna Olasz: “E’ stata una vera lotta perché con la muta non si sa mai chi può partire. Immaginavo che van Rouwendaal provasse a sganciarsi per prima, ho provato a seguirla, ma la spagnola Ruiz Bravo mi ha combattuto molto, ...

