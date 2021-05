LIVE Olimpia Milano-Trento, Serie A basket in DIRETTA: iniziano i playoff, orario, programma e tv gara-1 (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ultima giornata – Il quadro dei playoff – La presentazione Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-1 dei quarti di finale dei playoff scudetto che vede di fronte Olimpia AX Armani Exchange Milano e Dolomiti Energia Trentino, in quel del Mediolanum Forum di Assago. L’Olimpia di Ettore Messina arriva da prima in stagione regolare, anche se nel finale l’assalto di Brindisi è stato fiero, e forse senza il Covid-19 dei pugliesi di mezzo sarebbe stato possibile parlare di un’altra storia. L’Aquila basket di Lele Molin ha arraffato all’ultima giornata la postseason, al termine di una stagione che l’ha vista uscire nelle ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ultima giornata – Il quadro dei– La presentazione Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladi-1 dei quarti di finale deiscudetto che vede di fronteAX Armani Exchangee Dolomiti Energia Trentino, in quel del Mediolanum Forum di Assago. L’di Ettore Messina arriva da prima in stagione regolare, anche se nel finale l’assalto di Brindisi è stato fiero, e forse senza il Covid-19 dei pugliesi di mezzo sarebbe stato possibile parlare di un’altra storia. L’Aquiladi Lele Molin ha arraffato all’ultima giornata la postseason, al termine di una stagione che l’ha vista uscire nelle ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Cremona 59-50 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Cremona #59-50… - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: I biancorossi vincono anche l'ultimo impegno di stagione regolare, nonostante il primato già in cassaforte. Da giovedì v… - fabiocavagnera : RT @OlimpiaMiNews: I biancorossi vincono anche l'ultimo impegno di stagione regolare, nonostante il primato già in cassaforte. Da giovedì v… - OlimpiaMiNews : I biancorossi vincono anche l'ultimo impegno di stagione regolare, nonostante il primato già in cassaforte. Da giov… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Cremona 48-42 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Cremona #48-42… -