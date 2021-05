KKN – Nessun contatto recente con Sarri | da escludere il ritorno al Napoli

(Di giovedì 13 maggio 2021) Continua il toto allenatore in casa. Rino Gattuso quasi certamente dirà addio alla panchina azzurra, nonostante un girone didi altissimo livello. Ebbene i partenopei sono già alla ricerca del suo successrore. Tra i nomi dac’è quello di Maurizio. A confermarlo è la redazione di Radio Kiss Kiss, che conferma come non ci siano stati contatti recenti tra il tecnico la dirigenza napoletana, nemmeno quando si vociferava del possibile esonero di Gattuso. Niente, dunque, per l’ex comandate azzurro.

