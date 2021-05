Israeliani si strappano le vesti per fingere un’aggressione palestinese? No! È una pratica religiosa

Leggi su open.online

(Di giovedì 13 maggio 2021) L’undici maggio 2021 l’account Twitter Rusen Press (@RusenPress) pubblica diversi tweet, in altrettante lingue, per descrivere il contenuto di un video dove verrebbero ripresi i preparativi per una presunta messinscena degliai danni dei palestinesi. I tweet sono stati ampiamente condivisi, soprattutto a seguito del conflitto in atto tra Israele e Hamas. Secondo il racconto, dei ragazzi si starebbero strappando leper poi accusare falsamente una fantomatica aggressione. I tweet sono stati ampiamente contestati da diversi altri utenti, i quali hanno accusato Rusen Press di aver diffuso una falsa notizia sul contenuto del video. Per chi ha fretta Non si conosce né una data né la fonte primaria del video. Non ci sono dialoghi nel video che confermino la narrativa diffusa dal sito turco. La scena ritratta riguarda una ...