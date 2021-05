Inter, torna il sereno tra Conte e Lautaro Martinez: ci sono le scuse dell’argentino. Oggi grigliata offerta dal Toro (Di giovedì 13 maggio 2021) Subito chiarezza tra Conte e Lautaro Martinez È tornato subito il sereno in casa Inter dopo la lite verbale tra Lautaro Martinez e Conte al momento della sostituzione dell’argentino durante la partita di ieri sera contro la roma. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport in edicola Oggi che sottolinea come l’argentino nella giornata odierna offrirà il pranzo per chiedere scusa. “Lautaro ha sbagliato e lo sa. Vero però che di scene del genere, con reazione a caldo, se ne sono viste migliaia. È comunque evidente che un certo nervosismo inizia ad affiorare. Conte, squadra e dirigenti lavorano da mesi in una situazione non facile per le nubi ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Subito chiarezza trato subito ilin casadopo la lite verbale traal momento della sostituzionedurante la partita di ieri sera contro la roma. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport in edicolache sottolinea come l’argentino nella giornata odierna offrirà il pranzo per chiedere scusa. “ha sbagliato e lo sa. Vero però che di scene del genere, con reazione a caldo, se neviste migliaia. È comunque evidente che un certo nervosismo inizia ad affiorare., squadra e dirigenti lavorano da mesi in una situazione non facile per le nubi ...

Advertising

LuigiLiccardo6 : RT @tancredipalmeri: E dunque il Napoli torna ad affrontare i suoi fantasmi con un Fiorentina-Napoli che vale la vita, e per di più nella s… - taoninoG : Marotta stempera la tensione per la questione finanziaria? Si scatena il caso Lautaro. Il caso Lautaro si sgonfia,… - GianniBecci : @Bubu_Inter Ehilà, sei nervoso, stai calmo, proprio perché ricordo l’indignazione dell’epoca, ed oggi sei semplicem… - Fra0391 : @Alex_Cavasinni Dire 'Se la proprieta' torna ad investire' vuol dire non aver minimamente capito il momento economi… - rollcage76 : RT @tancredipalmeri: E dunque il Napoli torna ad affrontare i suoi fantasmi con un Fiorentina-Napoli che vale la vita, e per di più nella s… -