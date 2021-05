Il primo video di un calamaro gigante a caccia di meduse (Di giovedì 13 maggio 2021) AGI - I calamari giganti riescono a sopravvive in acque profonda grazie alle loro abilità di caccia: non aspettano in agguato le prede, ma le inseguono. In un eccezionale video, pubblicato dalla rivista 'Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers', i ricercatori mostrano un calamaro gigante che insegue una medusa 'elettronica', un'esca artificiale che si chiama E-Jelly. "Entra subito, allarga i tentacoli e li avvolge attorno all'E-Jelly", riferisce Nathan Robinson della Fondazione oceanografica di Valencia, in Spagna. Sembra che i calamari giganti (Architeuthis dux) 'pattuglino' le acque in cerca di prede, nel profondo della cosiddetta zona crepuscolare. Sono anche notoriamente sfuggenti e l'E-Jelly è un elaborato dispositivo progettato specificamente per fare video. Questi calamari sono ... Leggi su agi (Di giovedì 13 maggio 2021) AGI - I calamari giganti riescono a sopravvive in acque profonda grazie alle loro abilità di: non aspettano in agguato le prede, ma le inseguono. In un eccezionale, pubblicato dalla rivista 'Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers', i ricercatori mostrano unche insegue una medusa 'elettronica', un'esca artificiale che si chiama E-Jelly. "Entra subito, allarga i tentacoli e li avvolge attorno all'E-Jelly", riferisce Nathan Robinson della Fondazione oceanografica di Valencia, in Spagna. Sembra che i calamari giganti (Architeuthis dux) 'pattuglino' le acque in cerca di prede, nel profondo della cosiddetta zona crepuscolare. Sono anche notoriamente sfuggenti e l'E-Jelly è un elaborato dispositivo progettato specificamente per fare. Questi calamari sono ...

