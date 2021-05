Governo, Renzi: “Draghi una benedizione” (Di giovedì 13 maggio 2021) Mario Draghi premier “una benedizione”. A dirlo Matteo Renzi, ospite di Zapping su Radio Rai Uno. “Dove c’era Arcuri – spiega – c’è Figliuolo e la campagna di vaccinazione è partita. Ci sarà da fare una commissione d’inchiesta sulla gestione Covid. C’era Bonafede e ora c’è Cartabia e i grandi dossier sulla giustizia stanno cambiando passo. C’è un cambio oggettivo della guardia in alcune istituzioni: il commissariamento di Anpal, la Belloni al posto di Vecchione. Ma la vera novità c’è Draghi al posto di Conte e con Draghi c’è un paese più credibile”. “Credo che la presenza di Draghi sia una benedizione. Anche per i partiti. Qual è l’orizzonte per una sinistra socialdemocratica e quale per la destra?”, chiede. Sulle comunali di Roma, “tra il disastro Raggi, Gualtieri ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 maggio 2021) Mariopremier “una”. A dirlo Matteo, ospite di Zapping su Radio Rai Uno. “Dove c’era Arcuri – spiega – c’è Figliuolo e la campagna di vaccinazione è partita. Ci sarà da fare una commissione d’inchiesta sulla gestione Covid. C’era Bonafede e ora c’è Cartabia e i grandi dossier sulla giustizia stanno cambiando passo. C’è un cambio oggettivo della guardia in alcune istituzioni: il commissariamento di Anpal, la Belloni al posto di Vecchione. Ma la vera novità c’èal posto di Conte e conc’è un paese più credibile”. “Credo che la presenza disia una. Anche per i partiti. Qual è l’orizzonte per una sinistra socialdemocratica e quale per la destra?”, chiede. Sulle comunali di Roma, “tra il disastro Raggi, Gualtieri ...

Advertising

fattoquotidiano : La prossima volta che vorrà regalare a Matteo Renzi i “babbi” di cioccolato della sua Romagna, Marco Mancini dovrà… - petergomezblog : Dopo il caso Renzi-Mancini il governo cambia le regole: “No incontri politici-007 senza autorizzazione dei vertici… - AndreaMarcucci : Oggi sono 5 anni dalla fiducia messa dal governo Renzi per approvare la legge sulle #UnioniCivili. E dopo 5 anni, p… - erretti42 : @clawin8 Infatti questo non è un Governo con Renzi e Berlusconi. Non è un Governo di coalizione, non siamo alleati con nessuno - fisco24_info : Governo, Renzi: 'Draghi una benedizione': Il leader di Italia Viva: 'Con Figliuolo, Cartabia, Belloni cambio di pas… -