God of War: Ragnarok non arriverà nel 2021? Lo suggerisce Jason Schreier (Di giovedì 13 maggio 2021) God of War: Ragnarok sembra sia stato rinviato secondo Jason Schreier, che su Twitter ha suggerito che il titolo è stato rimandato internamente mesi fa. Il noto giornalista ha detto che questa battuta d'arresto sarà probabilmente ufficializzata entro la fine dell'anno. God of War: Ragnarok è stato annunciato ufficialmente lo scorso anno prima del lancio di PS5 con una finestra di lancio nel 2021. I fan erano piuttosto scettici, poiché il gioco non ha nemmeno tecnicamente un titolo, un video gameplay o dettagli. A metà anno, i giocatori sono ancora incredibilmente scettici sul fatto che God of War: Ragnarok uscirà nel 2021 e ora è quasi confermato che molto probabilmente non arriverà quest'anno.

