Europei di nuoto | bis di Paltrinieri nella 10 km

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Europei nuoto

OA Sport

Budapest , 13 maggio 2021 - Gregorio Paltrinieri è ancora medaglia d'oro aglidiin corso a Budapest. Dopo il successo nella 5 chilometri di fondo, Paltrinieri ha chiuso al primo posto anche la 10 chilometri. Il fuoriclasse carpigiano ha firmato il tempo di 1h51'...Risultati importanti per l'Italia arrivano daglidiin corso a Budapest. Gregorio Paltrinieri ha fatto il bis nella 10 km, dopo aver vinto l'oro nella 5 km. Con questa medaglia si prepara alle Olimpiadi dove oltre che alla 10 km di ...Nuoto di fondo, i risultati della 10km: Paltrinieri stratosferico, sigla il bis e vince anche la 10 km. Bene anche Rachele Bruni, per lei il bronzo.Gregorio Paltrinieri campione europeo anche nella 10km in acque libere: un bis da favola per il nuotatore azzurro, che fa sognare i tifosi ...