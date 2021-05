Elon Musk e Tesla fanno il bello e cattivo tempo nel mondo delle criptovalute

(Di giovedì 13 maggio 2021), patron di(foto: Getty)non accetterà più pagamenti in bitcoin per l’acquisto di automobili: è bastato l’annuncio disu Twitter per bruciare in due ore 144 miliardi di dollari di capitalizzazione della criptovaluta, scesa di gran lunga sotto la soglia psicologica dei 50mila dollari (46.980 dollari), in due ore poco dopo la mezzanotte italiana (fino a pochi minuti prima era sui 54.500). Bitcoin ha poi recuperato metà del terreno perso e, con un valore complessivo di 957,7 miliardi di dollari viene scambiato a circa 51.300, secondo Coindesk, ancora a -10,3% rispetto a 24 ore prima. La caduta ha trascinato con sé tutto ilcripto: la capitalizzazione complessiva del mercato è pari a 2.320 miliardi di dollari, ...

Negativi anche i future di Wall Street , con Tesla che nel pre - market cede l'1,85% dopo la decisione didi non accettare più pagamenti in bitcoin perché la criptovaluta, il cui valore è ...L'AD di Tesla ,, affida ad un tweet la sua retromarcia sui Bitcoin. Tesla "ha sospeso gli acquisti di veicoli attraverso l'uso di bitcoin" a fronte "dell'uso in rapida crescita di fonti fossili per il ...Le criptomonete inquinano troppo e non si potranno più usare per pagare una nuova auto elettrica. Ma nel lungo periodo per Musk le valute digitali restano “una buona idea”, a patto che si riduca l'imp ...Tutte in profondo rosso le Borse europee dopo i dati di mercoledì sull'inflazione Usa - A Milano si salva Pirelli, male risparmio gestito, industria e petrolio - Occhi su asta Btp e trimestrali ...