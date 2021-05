Days Gone provato su PC – Provato – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 13 maggio 2021) Abbiamo Provato Days Gone su PC a pochi giorni dal lancio ufficiale: ecco le nostre prime sensazioni sulla conversione dell’atteso action survival di Bend Studio.. Quando un franchise finisce sulla bocca di tutti, per un motivo o per l’altro, è sempre un po’ strano aggiungersi al coro. Inevitabilmente il pensiero va alle polemiche legate alla cancellazione del sequel, alla petizione attualmente in atto per cercare di convincere Sony a tornare sui suoi passi, ma anche a tutto il discorso delle esclusive PlayStation che, una dopo l’altra, stanno approdando sulla piattaforma Windows. Il fatto è che abbiamo Provato Days Gone su … Provati giochi PC WindowsRead More L'articolo Days Gone ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 13 maggio 2021) Abbiamosu PC a pochi giorni dal lancio ufficiale: ecco le nostre prime sensazioni sulla conversione dell’atteso action survival di Bend Studio.. Quando un franchise finisce sulla bocca di tutti, per un motivo o per l’altro, è sempre un po’ strano aggiungersi al coro. Inevitabilmente il pensiero va alle polemiche legate alla cancellazione del sequel, alla petizione attualmente in atto per cercare di convincere Sony a tornare sui suoi passi, ma anche a tutto il discorso delle esclusive PlayStation che, una dopo l’altra, stanno approdando sulla piattaforma Windows. Il fatto è che abbiamosu … Provati giochi PC WindowsRead More L'articolo...

Advertising

zazoomblog : Days Gone per PC in azione in 15 minuti di video gameplay - #azione #minuti #video #gameplay - videogamingbot : RT @TPadawans: ?? #DaysGone si mostra in 28 minuti di #gameplay la versione #PC in #4k e #60fps ?? #gaming #sonybendstudio #raytracing #game… - TPadawans : ?? #DaysGone si mostra in 28 minuti di #gameplay la versione #PC in #4k e #60fps ?? #gaming #sonybendstudio… - Eurogamer_it : #DaysGone: la versione PC in 15 minuti di video gameplay. - PlanetR7_ : Days Gone su PC si mostra in tutta la sua bellezza in 4K con una RTX 3090 -