Covid, le news. Speranza: serve un nuovo coordinamento Ue sulle politiche sanitarie. LIVE (Di giovedì 13 maggio 2021) Questa programmazione, dice il commissario, avverrà "quando avrò la programazione certa delle dosi in arrivo, se è coerente con le stime da 20 mln di dosi in su, e una volta che saranno al sicuro Over 80, fragili e Over 65". Per le Regioni chi rispettano il piano vaccinale è previsto un meccanismo di compensazione che anticipa l'arrivo dei lotti. Da lunedì prenotazioni per over 40. L'Ema conferma il richiamo Pfizer fino a 42 giorni. Regioni e Governo a lavoro su nuovi parametri per la valutazione del rischio Leggi su tg24.sky (Di giovedì 13 maggio 2021) Questa programmazione, dice il commissario, avverrà "quando avrò la programazione certa delle dosi in arrivo, se è coerente con le stime da 20 mln di dosi in su, e una volta che saranno al sicuro Over 80, fragili e Over 65". Per le Regioni chi rispettano il piano vaccinale è previsto un meccanismo di compensazione che anticipa l'arrivo dei lotti. Da lunedì prenotazioni per over 40. L'Ema conferma il richiamo Pfizer fino a 42 giorni. Regioni e Governo a lavoro su nuovi parametri per la valutazione del rischio

