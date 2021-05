Carte Pokemon non più vendute da Target. Venderanno solo online (Di giovedì 13 maggio 2021) Target ha deciso che ne aveva abbastanza: l’azienda ha ufficialmente confermato a Bleeding Cool che interromperà le vendite di Carte Pokemon negli Stati Uniti, a partire da venerdì 14 maggio. Il rivenditore considera “un’abbondanza di cautela” per la sicurezza sia degli ospiti che dei dipendenti del negozio. Tuttavia, spiega che continuerà a vendere le Carte L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Pokemon Snap arriva su Nintendo Switch Pokémon Go community day: orari e mosse Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 13 maggio 2021)ha deciso che ne aveva abbastanza: l’azienda ha ufficialmente confermato a Bleeding Cool che interromperà le vendite dinegli Stati Uniti, a partire da venerdì 14 maggio. Il rivenditore considera “un’abbondanza di cautela” per la sicurezza sia degli ospiti che dei dipendenti del negozio. Tuttavia, spiega che continuerà a vendere leL'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Snap arriva su Nintendo Switch Pokémon Go community day: orari e mosse

