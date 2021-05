Calcio: mamma Ronaldo, 'lo convincerò a tornare allo Sporting Lisbona' (Di giovedì 13 maggio 2021) Lisbona, 13 mag. - (Adnkronos) - La prossima stagione giocherà all'Alvalade (lo stadio dello Sporting Lisbona ndr). Lo convincerò a tornare". Sono le parole di Dolores Aveiro, la mamma di Cristiano Ronaldo, in merito ad un possibile ritorno del figlio allo Sporting Lisbona, squadra con la quale l'attaccante della Juventus ha esordito nel grande Calcio e fresca del titolo di campione del Portogallo. "Domani andrò a trovarlo e gli parlerò", aggiunge la signora Aveiro a microfoni di TVI24. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021), 13 mag. - (Adnkronos) - La prossima stagione giocherà all'Alvalade (lo stadio dellondr). Lo". Sono le parole di Dolores Aveiro, ladi Cristiano, in merito ad un possibile ritorno del figlio, squadra con la quale l'attaccante della Juventus ha esordito nel grandee fresca del titolo di campione del Portog. "Domani andrò a trovarlo e gli parlerò", aggiunge la signora Aveiro a microfoni di TVI24.

