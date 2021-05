Calcio: CR7, 'sensazione speciale raggiungere 100 gol con la Juve' (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. - (Adnkronos) - "È sempre una sensazione speciale raggiungere i 100 gol per la mia squadra. Orgoglioso di questo numero, felice per aver aiutato la Juve e felice di vedere anche Dybala raggiungere il suo 100° gol. Congratulazioni!". Così Cristiano Ronaldo su Instagram dopo aver segnato ieri sera contro il Sassuolo il suo centesimo gol in tre stagioni con la maglia bianconera. Cifra tonda raggiunta anche da Paulo Dybala. "Dobbiamo mantenere la concentrazione e andare a conquistare i punti rimanenti in Serie A. C'è ancora così tanto in gioco e continueremo a lottare per tutti i nostri obiettivi rimanenti. Fino Alla Fine! Andiamo!", aggiunge il 36enne portoghese. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. - (Adnkronos) - "È sempre unai 100 gol per la mia squadra. Orgoglioso di questo numero, felice per aver aiutato lae felice di vedere anche Dybalail suo 100° gol. Congratulazioni!". Così Cristiano Ronaldo su Instagram dopo aver segnato ieri sera contro il Sassuolo il suo centesimo gol in tre stagioni con la maglia bianconera. Cifra tonda raggiunta anche da Paulo Dybala. "Dobbiamo mantenere la concentrazione e andare a conquistare i punti rimanenti in Serie A. C'è ancora così tanto in gioco e continueremo a lottare per tutti i nostri obiettivi rimanenti. Fino Alla Fine! Andiamo!", aggiunge il 36enne portoghese.

Advertising

Gazzetta_it : Lukaku: 'Conte resta. Ibra vuol vincere per sé, io e CR7 per la squadra' @Inter - TV7Benevento : Calcio: CR7, 'sensazione speciale raggiungere 100 gol con la Juve'... - Vdruz : Sassuolo-Juventus 1-3: Cr7 e Dybala raggiungono quota 100 - RickySALIVA74 : @maxmassi969 I neroverdi difficilmente entreranno nella storia del calcio ita(g)liano per trofei vinti, però sono s… - JuventusUn : #Juventus Furia #Ronaldo, il portoghese attacca i suoi compagni: non accetterebbe di giocare con... REAZIONE FURIBO… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio CR7 Juventus, i compagni di squadra delusi da Cristiano Ronaldo: il retroscena Calcio News 24 Cristiano Ronaldo, la madre svela il futuro: “Giocherà in questo club” Cristiano Ronaldo potrebbe tornare allo Sporting Lisbona. Il desiderio della madre di CR7, Dolores, è quello di rivederlo in Portogallo ...

Calcio: CR7, ‘sensazione speciale raggiungere 100 gol con la Juve’ Roma, 13 mag. – (Adnkronos) – “È sempre una sensazione speciale raggiungere i 100 gol per la mia squadra. Orgoglioso di questo numero, felice per aver aiutato la Juve e felice di vedere anche Dybala r ...

Cristiano Ronaldo potrebbe tornare allo Sporting Lisbona. Il desiderio della madre di CR7, Dolores, è quello di rivederlo in Portogallo ...Roma, 13 mag. – (Adnkronos) – “È sempre una sensazione speciale raggiungere i 100 gol per la mia squadra. Orgoglioso di questo numero, felice per aver aiutato la Juve e felice di vedere anche Dybala r ...