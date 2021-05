Uomini e Donne oggi, Massimiliano spezza cuori: lacrime e delusioni per il tronista (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il “contenitore” di Maria De Filippi vedrà due contendenti tra le corteggiatrici ai piedi del tronista: le sensazioni nel dettaglio. Quest’oggi andrà in onda un’altra puntata ricca di colpi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il “contenitore” di Maria De Filippi vedrà due contendenti tra le corteggiatrici ai piedi del: le sensazioni nel dettaglio. Quest’andrà in onda un’altra puntata ricca di colpi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Pontifex_it : Lo Spirito chiama anche oggi uomini e donne perché si mettano in cammino per andare incontro ai tanti che attendono… - robertosaviano : Finché due uomini o due donne avranno paura di camminare mano nella mano in pubblico, ci sarà bisogno di una legge… - MatteoRichetti : I costi che le donne devono sostenere per affrontare ogni mese il ciclo mestruale sono una disparità oggettiva, che… - TOSADORIDANIELA : RT @Radio3tweet: Per tutti gli uomini e le donne che si nascondono e per gli artisti che danno loro corpo e voce: Giorgio Diritti ed Elio G… - LucaFrivoli : RT @Radio3tweet: Per tutti gli uomini e le donne che si nascondono e per gli artisti che danno loro corpo e voce: Giorgio Diritti ed Elio G… -