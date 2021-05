Ultimo e Jacqueline Luna: momenti di amore e armonia sul lungotevere (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tornati dalla vacanza d’amore in Messico, Ultimo e Jacqueline Luna si godono la Capitale Italiana mentre portano a passeggio i cani Ultimo e Jacqueline Luna: che coppia splendida! Dopo essere tornati dalla vacanza in Messico, i due sono insieme a Roma. È lontana al momento l’idea di tornare Los Angeles per la ragazza, così i due ne stanno approfittando per trascorrere del tempo l’uno accanto all’altra. Ultimo non perde mai occasione per rinnovare la passione che ha per la musica e quanto le manca tutto ciò che poteva fare prima della pandemia. In questi giorni, il cantante romano ha pubblicato dei video di vecchi live scrivendo quanto ha voglia di ritornare a poter cantare con il suo pubblico. Non solo, ma il cantante delizia la sua community con ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tornati dalla vacanza d’in Messico,si godono la Capitale Italiana mentre portano a passeggio i cani: che coppia splendida! Dopo essere tornati dalla vacanza in Messico, i due sono insieme a Roma. È lontana al momento l’idea di tornare Los Angeles per la ragazza, così i due ne stanno approfittando per trascorrere del tempo l’uno accanto all’altra.non perde mai occasione per rinnovare la passione che ha per la musica e quanto le manca tutto ciò che poteva fare prima della pandemia. In questi giorni, il cantante romano ha pubblicato dei video di vecchi live scrivendo quanto ha voglia di ritornare a poter cantare con il suo pubblico. Non solo, ma il cantante delizia la sua community con ...

mari8cemento : Con tutta l'emozione delle prime volte: la mia recensione (proustiana) a partire dall'ultimo libro di Jacqueline Ri… - Giusy_Ultimo : comunque io adoro Jacqueline per le fantastiche foto che fa a Niccolò hahahah - xsjlences : Non so voi, ma a me Ultimo e Jacqueline Luna piacciono a livelli estremi. Mi viene voglia di abbracciarli, sono proprio mini -