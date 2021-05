Ultime Notizie Roma del 12-05-2021 ore 08:10 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale mercoledì 12 Maggio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio centrodestra in pressing per la revisione del coprifuoco e delle riaperture l’istituto superiore di sanità lavoro nuovo modello di valutazione del rischio di contagio che oggi arriverà sul tavolo del vertice tra governo e regioni Poi vedi prevista la cabina di regia con draghi calano in tanti ricoveri le terapie Intensive altri 251 morti seiser critica da parte sua e l’invio dei richiami vaccinali antico vite la variante indiana del copyright stata rilevata dalla m in 44 paesi del mondo ormai è guerra tra Israele e hamas il movimento islamista annunciato nella notte il lancio di altri 110 razzi su Tel Aviv e altri 100 su Sud dello stato ebraico 5 gli italiani morti del lunedì per i razzi lanciati dalla striscia di Gaza Tra cui due stamani Allora almeno 32 ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 maggio 2021)dailynews radiogiornale mercoledì 12 Maggio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio centrodestra in pressing per la revisione del coprifuoco e delle riaperture l’istituto superiore di sanità lavoro nuovo modello di valutazione del rischio di contagio che oggi arriverà sul tavolo del vertice tra governo e regioni Poi vedi prevista la cabina di regia con draghi calano in tanti ricoveri le terapie Intensive altri 251 morti seiser critica da parte sua e l’invio dei richiami vaccinali antico vite la variante indiana del copyright stata rilevata dalla m in 44 paesi del mondo ormai è guerra tra Israele e hamas il movimento islamista annunciato nella notte il lancio di altri 110 razzi su Tel Aviv e altri 100 su Sud dello stato ebraico 5 gli italiani morti del lunedì per i razzi lanciati dalla striscia di Gaza Tra cui due stamani Allora almeno 32 ...

