Traffico Roma del 12-05-2021 ore 15:30 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Luceverde Roma Buona giornata da Simone Cerchiara e ben trovati a questo appuntamento difficile la circolazione tra la galleria Giovanni XXIII e via della Pineta Sacchetti in direzione Battistini abbiamo un incidente e lavori in corso all’altezza del gemelli stanno provocando ripercussioni In entrambe le direzioni nelle vicinanze poi rallentamenti sulla via trionfale e nelle vie circostanti disagi Anche a causa della chiusura di un tratto di via di Torrevecchia mentre in via di Vigna Stelluti un incidente rallenta il Traffico e sono diversi incidenti in questo momento sul Viale Dei Parioli tra Piazza Santiago del Cile e viale della Moschea al Trieste in piazza sant’emerenziana attenzione a incidenti avvenuti sul lungotevere Gianicolense e sulla via Ardeatina vicino raccordo anulare possibili ripercussioni Traffico intenso invece via ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 maggio 2021) LuceverdeBuona giornata da Simone Cerchiara e ben trovati a questo appuntamento difficile la circolazione tra la galleria Giovanni XXIII e via della Pineta Sacchetti in direzione Battistini abbiamo un incidente e lavori in corso all’altezza del gemelli stanno provocando ripercussioni In entrambe le direzioni nelle vicinanze poi rallentamenti sulla via trionfale e nelle vie circostanti disagi Anche a causa della chiusura di un tratto di via di Torrevecchia mentre in via di Vigna Stelluti un incidente rallenta ile sono diversi incidenti in questo momento sul Viale Dei Parioli tra Piazza Santiago del Cile e viale della Moschea al Trieste in piazza sant’emerenziana attenzione a incidenti avvenuti sul lungotevere Gianicolense e sulla via Ardeatina vicino raccordo anulare possibili ripercussioniintenso invece via ...

Advertising

lucianonobili : Poco fa, via Gregorio XI. L’asfalto cede, per l’ennesima volta, un camion rimane bloccato in bilico. Strada chiusa… - CarloCalenda : Oggi a La Rustica, quartiere storico di Roma a cavallo tra 3 Municipi e questo complica gli interventi. Mancano ser… - simonebaldelli : In molte grandi città le carreggiate, per un motivo o per un altro, si restringono ogni giorno di più. Questo prob… - GHERARDIMAURO1 : RT @PLRomaCapitale: #Roma - Via Marmorata prossimità Via Giovanni Branca - Traffico rallentato causa #incidente - UBrignone : RT @PLRomaCapitale: #Roma - Via Ardeatina intersezione con Via delle Cornacchiole - Traffico rallentato e #incidente -