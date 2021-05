Sospetti sull'ala flessibile Red Bull, la FIA inasprisce i controlli (Di mercoledì 12 maggio 2021) Si torna a parlare di un tema più volte trattato in passato dalla FIA , con argini regolamentari alla flessione delle ali via via rafforzati. Nel mirino c'è Red Bull e il sospetto che la RB16B adotti ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 12 maggio 2021) Si torna a parlare di un tema più volte trattato in passato dalla FIA , con argini regolamentari alla flessione delle ali via via rafforzati. Nel mirino c'è Rede il sospetto che la RB16B adotti ...

Ultime Notizie dalla rete : Sospetti sull Sospetti sull'ala flessibile Red Bull, la FIA inasprisce i controlli I test statici sono stati inaspriti negli anni tanto per le caratteristiche e i limiti di flessibilità con forze applicate in trazione quanto con forse verticali, sia sull'ala anteriore che ...

