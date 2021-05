Sassuolo-Juventus, Buffon da record: è il più anziano a parare un rigore in Serie A (Di mercoledì 12 maggio 2021) Infinito Buffon. Il portiere della Juventus, che proprio pochi giorni fa ha annunciato che lascerà i bianconeri a fine stagione, scrive un’altra pagina della storia della Serie A. Infatti, come riporta Opta, il 43enne è il portiere più anziano a parare un rigore nel massimo campionato italiano. Un record ottenuto parano il rigore a Berardi in Sassuolo-Juventus sul punteggio di 0-0. Di seguito, il tweet di Opta. 43 – All’età di 43 anni, Gianluigi #Buffon è il portiere più anziano ad aver parato un rigore in Serie A. Eroico.#SassuoloJuve #SassuoloJuventus #SerieA — OptaPaolo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) Infinito. Il portiere della, che proprio pochi giorni fa ha annunciato che lascerà i bianconeri a fine stagione, scrive un’altra pagina della storia dellaA. Infatti, come riporta Opta, il 43enne è il portiere piùunnel massimo campionato italiano. Unottenuto parano ila Berardi insul punteggio di 0-0. Di seguito, il tweet di Opta. 43 – All’età di 43 anni, Gianluigi #è il portiere piùad aver parato uninA. Eroico.#Juve #A — OptaPaolo ...

