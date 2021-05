Salernitana: azionariato con McDonald’s per il Sud per il dopo Lotito (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Salernitana in Serie A obbliga Lotito a vendere il club. Pronto l’azionariato popolare per acquistare la società La città di Salerno si mobilità per acquistare la Salernitana in Serie A. L’imprenditore Luigi Snichelotto, partner di McDonald’s per il Sud Italia, ha proposto un azionariato popolare. Il comunicato: «Tutti insieme per l’acquisto del Club granata, per disegnare il futuro della Salernitana. È una grande gioia rivedere la “US Salernitana 1919” tornare in serie A dopo più di 23 anni. Un’emozione, un orgoglio per tutti noi: cittadini, tifosi, sportivi, istituzioni, imprese. Una gioia fortissima che, per un attimo, ha trasportato la mente lontana dalle difficoltà che hanno attraversato tutti noi negli ultimi 15 mesi, fatti di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Lain Serie A obbligaa vendere il club. Pronto l’popolare per acquistare la società La città di Salerno si mobilità per acquistare lain Serie A. L’imprenditore Luigi Snichelotto, partner diper il Sud Italia, ha proposto unpopolare. Il comunicato: «Tutti insieme per l’acquisto del Club granata, per disegnare il futuro della. È una grande gioia rivedere la “US1919” tornare in serie Apiù di 23 anni. Un’emozione, un orgoglio per tutti noi: cittadini, tifosi, sportivi, istituzioni, imprese. Una gioia fortissima che, per un attimo, ha trasportato la mente lontana dalle difficoltà che hanno attraversato tutti noi negli ultimi 15 mesi, fatti di ...

