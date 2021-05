Roma, manifestazione centri commerciali contro le chiusure nel fine settimana (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Regole sì, chiusure no”. Con questo slogan i lavoratori dei centri commerciali hanno manifestato questa mattina a piazza del Popolo di Roma contro le chiusure nel fine settimana. “Vogliamo riaprire in sicurezza anche il sabato e la domenica”, hanno spiegato i manifestanti, sottolineando la sicurezza e il rispetto delle regole all’interno delle attività. In piazza a sostegno dei lavoratori anche Maurizio Gasparri. “Regole omogenee per tutti”, ha detto il senatore di Forza Italia, rimarcando il diverso metro utilizzato per le chiusure nel weekend tra i grandi centri monomarca e i centri commerciali. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Regole sì,no”. Con questo slogan i lavoratori deihanno manifestato questa mattina a piazza del Popolo dilenel. “Vogliamo riaprire in sicurezza anche il sabato e la domenica”, hanno spiegato i manifestanti, sottolineando la sicurezza e il rispetto delle regole all’interno delle attività. In piazza a sostegno dei lavoratori anche Maurizio Gasparri. “Regole omogenee per tutti”, ha detto il senatore di Forza Italia, rimarcando il diverso metro utilizzato per lenel weekend tra i grandimonomarca e i. L'articolo proviene da Italia Sera.

