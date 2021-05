Programmi TV di stasera, mercoledì 12 maggio 2021. Su Rai2 arriva il successo cinematografico «After» (Di mercoledì 12 maggio 2021) After Rai1, ore 21.25. Il Commissario Montalbano – Un Diario del ‘43 Fiction del 2019 con Luca Zingaretti. Trama: Dopo la demolizione di un vecchio silos, arriva a Montalbano un diario scritto nell’estate del ‘43 da un giovane fascista, Carlo Colussi, che nelle pagine confessa di aver compiuto un atto terribile. Questa scoperta si intreccia con l’arrivo a Vigata di un novantenne americano, John Zuck, che racconta al commissario di essere nato nella cittadina siciliana e, rimasto orfano, di essere stato fatto prigioniero dagli americani durante la guerra. Rai2, ore 21.20: After – 1^ Tv Film di Jenny Cage del 2019, con Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Selma Blair e Jennifer Beals. Prodotto in USA. Durata: 105 minuti. Trama: La diciannovenne Tessa Yong è una studentessa modello, la cui vita è condizionata dalla ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 12 maggio 2021)Rai1, ore 21.25. Il Commissario Montalbano – Un Diario del ‘43 Fiction del 2019 con Luca Zingaretti. Trama: Dopo la demolizione di un vecchio silos,a Montalbano un diario scritto nell’estate del ‘43 da un giovane fascista, Carlo Colussi, che nelle pagine confessa di aver compiuto un atto terribile. Questa scoperta si intreccia con l’arrivo a Vigata di un novantenne americano, John Zuck, che racconta al commissario di essere nato nella cittadina siciliana e, rimasto orfano, di essere stato fatto prigioniero dagli americani durante la guerra., ore 21.20:– 1^ Tv Film di Jenny Cage del 2019, con Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Selma Blair e Jennifer Beals. Prodotto in USA. Durata: 105 minuti. Trama: La diciannovenne Tessa Yong è una studentessa modello, la cui vita è condizionata dalla ...

