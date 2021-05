Advertising

juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Il nostro obiettivo è dimostrare di meritarci la Champions, e possiamo farlo solo con i risulta… - capuanogio : #Buffon, addio amaro alla #Juventus. Questa sera in campo contro il #Sassuolo ma ha sofferto le tante panchine (sop… - mirkocalemme : Nella lista della #Juventus c'è anche #Mihajlovic: il serbo cerca una nuova avventura, contatti con la Vecchia Sign… - ilcirotano : Pirlo con Dybala dal 1': Juve così contro il Sassuolo - - ilcirotano : 'Gli uomini che ho sono questi': Pirlo come Sarri. E anche con Allegri... - -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo con

Questa sera alle 20.45 la Juventus sfida il Sassuolo al Mapei. La probabile formazione di AndreaSQUADRA INALLENABILE ? L'ex allenatore del Napoli, fresco di successo in Europa Leagueil Chelsea, a un certo della sua stagione in bianconero alzò le mani, dicendo: 'La mia Juve non giocherà mai ...La Gazzetta dello Sport racconta come ormai tutto sembra essersi sfilacciato nel club e i rapporti siano tesi, ma la stagione va salvata con la qualificazione in Champions e la vittoria della Coppa It ...Sassuolo – Juventus di Serie A è la partita in programma oggi, 12 maggio, al Mapei Stadium di Reggio Emilia con fischio d’inizio alle ...