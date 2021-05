Pfizer, “entro novembre vaccino per neonati e fino a 11 anni” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Leggimi l’articolo “A marzo sono partite le sperimentazioni sulle età comprese tra i sei mesi e gli 11 anni. Dovremmo arrivare all’autorizzazione tra settembre e novembre”. Lo ha annunciato ai microfoni di Sky Tg24 Valentina Marino, direttore medico di Pfizer Italia parlando del vaccino anti-Covid per i più piccoli. Al momento in Italia il farmaco Pfizer-BioNtech può essere inoculato dai 16 anni in su, ma “lo scorso 30 aprile – ha ricordato Marino – abbiamo inviato richiesta all’Ema per somministrare il nostro vaccino anche alla fascia d’età 12-15 anni. Stiamo aspettando i risultati, dovrebbero arrivare tra quattro settimane”. Navigazione articoli Post navigation L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021) Leggimi l’articolo “A marzo sono partite le sperimentazioni sulle età comprese tra i sei mesi e gli 11. Dovremmo arrivare all’autorizzazione tra settembre e”. Lo ha annunciato ai microfoni di Sky Tg24 Valentina Marino, direttore medico diItalia parlando delanti-Covid per i più piccoli. Al momento in Italia il farmaco-BioNtech può essere inoculato dai 16in su, ma “lo scorso 30 aprile – ha ricordato Marino – abbiamo inviato richiesta all’Ema per somministrare il nostroanche alla fascia d’età 12-15. Stiamo aspettando i risultati, dovrebbero arrivare tra quattro settimane”. Navigazione articoli Post navigation L'articolo proviene da City Roma News.

