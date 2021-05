Pappagallo acrobata si arrampica sulla doccia | video

Leggi su panorama

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Questo pappagallino ha la stoffa da vero: agganciato all'asciugamano si lascia andare a delle buffe evoluzioni lungo la cabina. Prima con un artiglio, poi con un altro il piccolo resta appeso a testa in giù per diversi secondi per poi ritornare al posto, felice e soddisfatto della sua esibizione. Guarda tutti idivertenti Adorabile gattino alle prese con unQuest'adorabile pappagallino sembra proprio non riuscire a staccarsi dal suo nuovo amico ...spericolato alle prese con uno skateboardQuesto pappagallino ha un talento da vero skater: usa un libro come ...Gioca Con PelucheUnviene ripreso mentre ...